Зеленский заявил, что государство не позволит приезжающим из-за рубежа украинцам быть эгоистами

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что возвращающие из-за рубежа на родину граждане Украины должны проходить процедуру обязательной обсервации для недопущения возможного заражения других людей коронавирусом.



"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.



Зеленский указал, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. "Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - заявил он.

