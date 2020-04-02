Суд продлил арест одной из подозреваемых в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева продлил арест одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко до 30 мая. Ранее офис генпрокурора Украины продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.

"В удовлетворении ходатайства адвоката... об изменении меры пресечения отказать, ходатайство следователя удовлетворить - продлить срок содержания под стражей подозреваемой до 30 мая включительно", - сказал следственный судья Олег Белоцерковец, трансляция заседания велась по каналам в Facebook.



В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.



Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

