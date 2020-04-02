Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

Совет Национального банка Украины 31 марта решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.

"Акцентировать внимание правления НБУ на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии в рамках сохранения ценовой и финансовой стабильности. В тесной координации с правительством внедрить все возможные меры и действия, направленные на поддержку экономики и населения в кризисный период", – говорится в решении совета НБУ, опубликованном в среду.

Совет также рекомендовал правлению оперативно определить и доложить возможные объемы проведения Нацбанком операций с ОВГЗ на вторичном рынке, которые не будут нести угрозы финансовой стабильности.

Среди других рекомендаций – рассмотреть возможность введения целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестпроектов, субъектов малого и среднего бизнеса, расширить перечень активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам рефинансирования, и рассмотреть возможность расширения критериев приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Еще одним пожеланием совета стало снизить норму обязательного резервирования банков для валютных средств с целью их привлечения и удержания в банковской системе Украины.

Совет также считает необходимым обосновать среднесрочный таргет инфляции на уровне, "который в достаточной мере учитывает шоки, связанные с эпидемией коронавируса, и …эмпирический опыт стран с формирующимися рынками, которые восстанавливались после структурных шоков".

Как сообщалось, правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета. "Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем", – сказал 12 марта зампред НБУ Олег Чурий. Такую же позицию правление НБУ подтвердило на он-лайн встрече с Европейской бизнес ассоциацией в среду, 1 апреля.