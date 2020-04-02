Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

Совет Национального банка Украины 31 марта решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.



"Акцентировать внимание правления НБУ на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии в рамках сохранения ценовой и финансовой стабильности. В тесной координации с правительством внедрить все возможные меры и действия, направленные на поддержку экономики и населения в кризисный период", – говорится в решении совета НБУ, опубликованном в среду.



Совет также рекомендовал правлению оперативно определить и доложить возможные объемы проведения Нацбанком операций с ОВГЗ на вторичном рынке, которые не будут нести угрозы финансовой стабильности.



Среди других рекомендаций – рассмотреть возможность введения целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестпроектов, субъектов малого и среднего бизнеса, расширить перечень активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам рефинансирования, и рассмотреть возможность расширения критериев приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.



Еще одним пожеланием совета стало снизить норму обязательного резервирования банков для валютных средств с целью их привлечения и удержания в банковской системе Украины.



Совет также считает необходимым обосновать среднесрочный таргет инфляции на уровне, "который в достаточной мере учитывает шоки, связанные с эпидемией коронавируса, и …эмпирический опыт стран с формирующимися рынками, которые восстанавливались после структурных шоков".



Как сообщалось, правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета. "Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем", – сказал 12 марта зампред НБУ Олег Чурий. Такую же позицию правление НБУ подтвердило на он-лайн встрече с Европейской бизнес ассоциацией в среду, 1 апреля.

