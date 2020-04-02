В Сумах мужчину оштрафовали за поход в супермаркет без маски

Суд оштрафовал жителя украинского города Сумы в среду на 615 долларов за посещение супермаркета без маски, сообщает портал "Судебная власть Украины".



Ранее горсовет украинских Сум ограничил прогулки граждан из-за карантина во избежание распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, шесть контрольно-пропускных пунктов обустроили на въездах и выездах в город в рамках введения ограничительных мер из-за карантина во избежание распространения коронавирусной инфекции.



"Первого апреля 2020 года мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен (615 долларов - ред.)", - говорится в сообщении.



На портале добавили, что в понедельник мужчина зашел в супермаркет без средств защиты, чем нарушил решение исполнительного комитета горсовета. Ответчик на судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе. Также мужчине придется оплатить и судебные расходы размером 15 долларов. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

