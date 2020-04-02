Продажи алкоголя в США взлетели за неделю на 55%
Продажи алкогольных напитков в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочили на 55%, свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen.
Продажи текилы, джина и готовых коктейлей взлетели на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Реализация вин увеличилась на 66%, пива - на 42%.
Вице-президент Nielsen Данель Космаль полагает, что пик роста продаж алкоголя в США был пройден на неделе, завершившейся 21 марта, поскольку люди, планировавшие самоизоляцию в условиях распространения коронавируса, активно пополняли свои запасы.
Объем онлайн-продаж алкоголя превзошел продажи в обычных магазинах, взлетев на 243%, сообщает Nielsen.
Источник: Интерфакс-Украина
10:25