Продажи алкоголя в США взлетели за неделю на 55%

Продажи алкогольных напитков в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочили на 55%, свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen.



Продажи текилы, джина и готовых коктейлей взлетели на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Реализация вин увеличилась на 66%, пива - на 42%.



Вице-президент Nielsen Данель Космаль полагает, что пик роста продаж алкоголя в США был пройден на неделе, завершившейся 21 марта, поскольку люди, планировавшие самоизоляцию в условиях распространения коронавируса, активно пополняли свои запасы.



Объем онлайн-продаж алкоголя превзошел продажи в обычных магазинах, взлетев на 243%, сообщает Nielsen.

