Путин подписал закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства. Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.



За такие правонарушения для должностных лиц законом устанавливается штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.



Согласно документу, составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.

