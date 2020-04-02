Названы самые популярные фильмы во время пандемии

Аналитики «Кинопоиска» изучили, какие фильмы и сериалы пользуются у россиян большим спросом во время самоизоляции и пандемии коронавируса.



Самым популярным стал фантастический боевик 2011 года «Заражение» Стивена Содерберга о международной организации врачей, которая пытается противостоять распространению смертельного вируса. Рост интереса к «Заражению» начался на фоне усиления потока новостей о коронавирусе, отмечают аналитики. В последние две недели страницу фильма на «Кинопоиске» просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.



На фоне пандемии вырос интерес и к другим фильмам, которые вышли несколько лет назад. Часть из них — картины про эпидемии и пустые города. Другие — просто фильмы с высоким рейтингом, например «Зеленая книга», «Начало», «Мотылек», «Гарри Поттер и философский камень», «Тайна Коко», «Интерстеллар» и другие.









Помимо этого россияне интересуются последними новинками проката. Так, после «Заражения» самыми просматриваемыми страницами на сайте стали «Джентльмены», «Холоп», «Бладшот», «Тролли. Мировой тур» и другие.



Среди сериалов — российские шоу «Колл-центр», «Последний министр», «Эпидемия» и «Патриот». В десятку также вошли «Проект «Анна Николаевна», «Содержанки», «Мир Дикого Запада», «Рик и Морти», «Половое воспитание».

