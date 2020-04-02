Особое питание поможет предотвратить переломы в пожилом возрасте

По мере старения организма кости становятся менее плотными и более хрупкими. В особенности это касается женщин, ведь у них данный процесс стимулируется снижением уровня эстрогена в связи с наступлением менопаузы. Истощение костной ткани повышает риск переломов.



Испанский диетолог Сусана Леон полагает: с помощью рациона и тренировок возможно затормозить гормональные и возрастные изменения. Эксперт советует регулярно выполнять упражнения с сопротивлением (также актуальна езда на велосипеде) и включить в рацион продукты с витамином D. Данный витамин отвечает за усвоение кальция.



С этой точки зрения, пользу для костей несут натуральные молочные продукты без сахара, в частности, йогурт. В нем есть и кальций, и витамин D. Яйца - прекрасный источник витамина D, белка, а также витаминов A, E, D, B12, B6, B2, B1 и фолиевой кислоты. Ежедневно рекомендуется съедать по яйцу.



Среди консервированных продуктов следует обратить внимание на рыбную продукцию. Это могут быть сардины с заправкой из оливкового масла, анчоусы или тунец. Здесь можно найти кальций, витамин D, жирные кислоты омега-3 и белок. Для костей среди растительных продуктов на первый план выходят цветная капуста, горох, миндаль и авокадо.

