Тройной кризис капитализма

Капитализм сталкивается как минимум с тремя крупными кризисами. Кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией, стремительно вызвал экономический кризис с еще неизвестными последствиями для финансовой стабильности, и все это разворачивается на фоне климатического кризиса, который не может быть урегулирован «обычными средствами».

Еще два месяца назад в средствах массовой информации было полно пугающих фото перегруженных работой пожарных, а не испытывающих крайнюю нагрузку медицинских работников.



Этот тройной кризис выявил несколько проблем, связанных с тем, как мы строим капитализм, и все они должны быть урегулированы одновременно с решением неотложной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. В противном случае мы будем, решая проблемы в одном месте, создавать новые в другом. Это то, что случилось с финансовым кризисом 2008 года. Политики наводнили мир ликвидностью, вместо того, чтобы направить ее на перспективные инвестиционные возможности. В результате деньги оказались в финансовом секторе, который был (и остается) непригодным для этой цели.



Кризис COVID-19 обнажает еще больше изъянов в наших экономических структурах, и не в последнюю очередь — растущая прекаризация трудовых отношений из-за роста гиг экономики и десятилетий ухудшения переговорной силы трудящихся. Для большинства работников удаленная работа просто недопустима, и даже если правительства оказывают определенную помощь сотрудникам с обычными контрактами, самозанятые могут оказаться в невыгодном положении.



Хуже того, правительства сегодня предоставляют кредиты предприятиям в то время, когда частный долг уже исторически высок. В Соединенных Штатах, общий долг домохозяйств непосредственно перед текущим кризисом составлял 14,15 триллионов долларов, что на 1,5 триллиона долларов выше, чем в 2008 году (в номинальном выражении). И давайте не будем забывать о том, что именно высокий частный долг вызвал мировой финансовый кризис.



К сожалению, за последнее десятилетие многие страны взяли курс на жесткую экономию, как будто проблема была в государственном долге. Результатом стало разрушение институтов государственного сектора, которые необходимы нам для преодоления таких кризисов, как пандемия коронавируса. С 2015 года Соединенное Королевство сократило бюджеты общественного здравоохранения на £1 миллиард ($1,2 миллиарда), увеличив нагрузку врачей-интернов (многие из которых ушли из Национальной службы здравоохранения) и снизив долгосрочные инвестиции, необходимые для обеспечения лечения пациентов в безопасных, современных, полностью укомплектованных персоналом учреждениях. А в США — где никогда не было системы общественного здравоохранения, финансируемой должным образом — администрация Трампа настойчиво пытается сократить финансирование и потенциал Центров по контролю и профилактике заболеваний, как и других важнейших институтов.



Кроме этого ущерба, нанесенного самим себе, чрезмерно «финансиализированный» бизнес-сектор извлекает выгоду из экономики, вознаграждая акционеров посредством схем обратного выкупа акций, вместо того, чтобы укреплять долгосрочный рост за счет инвестиций в исследования и разработки, заработную плату и обучение персонала. В результате домохозяйства были истощены финансовыми подушками, что затруднило им доступ к основным товарам, таким как жилье и образование.



Плохая новость заключается в том, что кризис COVID-19 усугубляет все эти проблемы. Хорошая новость заключается в том, что мы можем использовать текущее чрезвычайное положение, чтобы начать строить более инклюзивную и устойчивую экономику. Проблема не в том, чтобы отложить или заблокировать государственную поддержку, а в том, чтобы правильно ее структурировать. Мы не должны допустить ошибок эпохи после 2008 года, когда спасательные меры позволили корпорациям получить еще большую прибыль сразу же после завершения кризиса, но не смогли заложить основу для надежного и всеобъемлющего восстановления.



На этот раз спасательные меры должны обязательно сопровождаться определенными условиями. Теперь, когда государство снова стало играть ведущую роль, оно должно быть воспринято как герой, а не как наивный простак. Это означает предоставление незамедлительных решений, но разработанных таким образом, чтобы они служили общественным интересам в долгосрочной перспективе.



Например, могут быть установлены условия для государственной поддержки бизнеса. Фирмам, получающим финансовую помощь, следовало бы попросить о сохранении работников и принять меры к тому, чтобы после окончания кризиса они инвестировали в обучение работников и улучшение условий труда. Еще лучше правительству, как в Дании, поддержать предприятия, чтобы они продолжили выплату заработной платы своим сотрудникам, даже когда они не выходят на работу, одновременно помогая домашним хозяйствам сохранить свои доходы, предотвращая распространение вируса и облегчая предприятиям возобновление производства после окончания кризиса.



Более того, меры по спасению должны быть разработаны таким образом, чтобы направить крупные компании на поощрение создания стоимости вместо извлечения стоимости, предотвращая обратный выкуп акций и поощряя инвестиции в устойчивый рост и снижение углеродного следа. Декларация Круглого стола бизнеса в прошлом году, что они будут использовать модель ценностей для заинтересованных сторон, является шансом подкрепить свои слова действиями. Если корпоративная Америка все еще тянет время, мы должны прекратить этот блеф.



Когда дело доходит до домашних хозяйств, правительствам следует сосредоточиться не только на кредитах, но и на возможности облегчения бремени задолженности, особенно с учетом нынешнего высокого уровня частного долга. Как минимум, платежи кредиторам должны быть заморожены до тех пор, пока не будет разрешен непосредственный экономический кризис, а прямые денежные вливания использоваться для тех домашних хозяйств, которые в них остро нуждаются.



И США должны предложить правительственные гарантии проблемным компаниям для выплаты 80-100% от заработной платы, как это сделали Великобритания и многие страны Европейского союза и Азии.



Также пришло время переосмыслить государственно-частные партнерства. Слишком часто эти схемы менее симбиотичны, чем паразитичны. Усилия по разработке вакцины COVID-19 могут стать еще одним односторонним партнерством, при котором корпорации получают огромную прибыль, продавая общественности продукт, созданный в результате исследований, финансируемых налогоплательщиками. Действительно, несмотря на значительные государственные инвестиции американских налогоплательщиков в разработку вакцин, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар признал, что недавно разработанные препараты или вакцины против COVID-19 могут быть недоступны для всех американцев.



Нам крайне необходимы государства-предприниматели, которые будут больше инвестировать в инновации — от искусственного интеллекта до общественного здравоохранения и возобновляемых источников энергии. Но, как напоминает нам этот кризис, нам также нужны государства, которые умеют вести переговоры, чтобы выгоды от государственных инвестиций возвращались общественности.



Вирус-убийца обнажил основные слабости западных капиталистических экономик. Теперь, когда правительства находятся в состоянии военного положения, у нас есть возможность исправить систему. Если мы этого не сделаем, у нас не будет шансов противостоять третьему крупному кризису — все более непригодной для жизни планете — и всем более мелким кризисам, которые произойдут с ней в предстоящие годы и десятилетия.

