Ляшко: вскоре в Украине будет налажено серийное производство ПЦР-тестов

Отечественные производители ПЦР-тестов готовы на следующей неделе наладить их серийное производство для диагностики коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.



"Мы работали и с Институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут их поставки тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех нуждающихся в лабораторных исследованиях",- отметил он.



Ляшко также сообщил, что Минздрав наладил работу мобильных бригад, сотрудничество с частными лабораториями, готовыми предоставить свои пункты забора биоматериала во избежание дополнительной нагрузки на медучреждения страны.

