Что делать, если стиральная машина выбивает пробки?

Процесс стирки внезапно прекратился, барабан не крутится, а индикаторы не горят, а в доме или квартире отключилось электричество. Рассмотрим причины сбоя, способы устранения проблемы. Вероятно выбились пробки. Такая ситуация очень распространенная если в доме работает сразу несколько мощных электроприборов, или электросеть просто не справляется с нагрузкой. Как стирать белье, если катализатором проблемы является стиральная машина? Можно ли предпринять какие-то действия, чтобы она не воздействовала на пробки? Об этом и не только мы поговорим далее.

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Ключевые проблемы не связанные со стиралкой

Выбивание пробок - результат одновременного использования стиралки и другого мощного устройства. Сеть не выдерживает напряжения, и пропадает электричество. Особенно это часто происходит в момент, когда стиралка переходит в режим отжима, который требует максимум энергии. Если в этот момент выбиваются пробки, обратитесь к электрику, возможно, проблема именно в проводке, а не в технике.

Что делать, если выбивает пробки во время активации новой стиралки? Возможно, причина в неправильно выбранных устройствах для защиты электросети, недостаточная емкость электрических автоматов.

Когда пробки выбиваются после включения стиралки, речь идет об автомате, посмотрите на шнур. Даже незначительные повреждения способны стать основой для появления именно такой проблемы.

Когда все представленные выше варианты перепробовали, но все же не получилось ничего исправить, тогда проблема именно в технике. Потребуется отыскать поломку. Для этого потребуется отключить стиралку от сети, запустить автомат.

Список распространенных поломок стиралки из-за которых выбивает пробки

Причины могут быть самые разные, поэтому изначально потребуется разобраться, что все же выступает катализатором появления нарушений в работоспособности агрегата. Визуально невозможно определить образование конденсата на проводке, а это распространенная причина выбивания автомата. Все что требуется сделать − это разместить технику в комнате с хорошим проветриванием на несколько дней. Проблема осталась? Некорректная работа машинки обусловлена следующими причинами:

используется защитное устройство, не совместимое с моделью стиралки;

замыкание сетевого кабеля, элементов системы ручного управления;

неисправность источника питания;

поломка ТЭНа и т.д.

Далее мы детально остановимся как раз на неисправности нагревательного элемента − ТЭНа.

Неисправен ТЭН − как действовать?

Нарушения нагрева воды может выступать причиной стабильного отключения электричества во время работы стиралки. Согласно статистическим данным каждая 3-я машинка выходит из строя из-за повышенной жесткости воды. На нагревательном элементе, в процессе функционирования стиралки, начинает образовываться налет, тепло не проходит, в результате чего ТЭН сгорает.

Повреждение помпы приводит к выбиванию пробок. Беспрерывный набор воды перегружает ТЭН. Комплектующая не успевает нагревать воду. Повышенная интенсивность перегружает проводку.

Этапы диагностики:

Воспользуйтесь тестером и выставите на нем 200. Снимите лицевую или заднюю крышку корпуса, в зависимости от модели. Потребуется просто отвинтить крепления, после снять панель. Посмотрите вниз под барабан, там размещены хвостики и 2 контакта, которые идут к нагревателю. К ним нужно поставить тестер и посмотреть на показатели. В случае если зафиксировано 30 Ом − это сигнал, что проблема не в нагревательном элементе. Данная деталь работает стабильно. Когда показатели сильно отличаются от установленных, предстоит заменить ТЭН. Достаточно открутить гайку по центру, затем немного надавить на болт и достать комплектующую.

Отремонтировать перегоревший ТЭН невозможно. Для восстановления работоспособности, купите запчасть. При желании можно сэкономить и приобрести подделку, но как показывает практика, оригинальная комплектующая дольше служит. Кроме этого мастера отмечают, что требуется использовать исключительно те детали, которые соответствуют марке и модели стиральной машине. Регулярно проводите чистку электронагревателя, чтобы продлить рабочий ресурс комплектующей. Сделать это можно подручными средствами, например, лимонной кислотой.

Когда ТЭН подобран неправильно, и не соответствует марке стиралки, мощности, снижается эксплуатационный срок, и в целом техника работает менее эффективно. Повышается риск, что выйдет из строя еще какая-то комплектующая. Покупать ТЭН нужно только у проверенных производителей.

Поломка мотора - тоже катализатор выбивания пробок. Самостоятельно не предпринимайте действия по починке машинки. Эту проблему лучше всего доверить профессиональному мастеру.

Для диагностики коллекторного мотора, снимите крышку, после чего отсоедините всю проводку. Затем нужно открутить болты, и можно приступать к изучению стиралки и ее деталей. Когда мотор, после соединения со старым электронагревателем, продолжает работать− это сигнал что все нормально, и проблема в другой комплектующей.

Для прямоприводных двигателей в определенных моделях присутствует опция «тестер». После активации, которого пользователь получает код поломки, затем достаточно посмотреть в инструкции или отыскать в интернете расшифровку. В таком случае самостоятельно разбирать двигатель не лучшая идея, поскольку система, усложненная, и требуется опыт.

Выбивание пробок из-за неисправного электронагревателя или другой детали - серьезная техническая поломка стиралки. Обратитесь за помощью в сервисный центр. Спецоборудование и опыт в обслуживании позволяют восстановить работу стиральной машинки в сжатые сроки.

Статья предоставлена мастером сервисного центра "НаДому" Киев.