Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 800 - Минздрав

По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.



"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в опубликованной в четверг утром на странице Минздрава в соцсети Фейсбук информации.



В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:



- Винницкая область - 51 случай;



- Волынская область - 10 случаев;



- Днепропетровская область - 10 случаев;



- Донецкая область - 7 случаев;



- Житомирская область - 6 случаев;



- Закарпатская область - 1 случай;



- Запорожская область - 19 случаев;



- Ивано-Франковская область - 74 случая;



- Кировоградская область - 7 случаев;



- г.Киев - 160 случаев;



- Киевская область - 64 случая;



- Львовская область - 11 случаев;



- Луганская область - 3 случая;



- Одесская область - 14 случаев;



- Полтавская область - 5 случаев;



- Ровенская область - 19 случаев;



- Сумская область - 26 случаев;



- Тернопольская область - 106 случаев;



- Харьковская область - 1 случай;



- Херсонская область - 4 случая;



- Хмельницкая область - 6 случаев;



- Черновицкая область - 143 случая;



- Черкасская область - 54 случая;



- Черниговская область - 3 случая.



"Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - отмечают в Минздраве.



В Центре общественного здоровья также уточнили, что среди умерших от COVID-19 в Украине 15 женщин и 5 мужчин. "Большинство лиц старше 50 лет", - добавили в ЦОЗ.



Также по состоянию на утро 2 апреля в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего же с начала года поступило 3834 таких сообщения.

