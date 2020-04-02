В Украине доля смертности от коронавируса вдвое ниже мировой - МОЗ

В Украине смертность от COVID-19 составляет 2,5%, тогда как в мире от коронавируса умирает 5% больных. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Если посмотреть по летальности - то в мире есть 4 тыс. 884 случая летальных в сутки. Летальность составляет 5% мировой. В Украине мы сегодня имеем 2,5%. Для сравнения - в Италии 11%, в Испании - 9%. В Германии, например, процент ниже", - сказал Ляшко.

