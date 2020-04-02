Газпром снизил добычу газа за месяц почти на 20%

Российский газовый монополист Газпром снизил добычу природного газа в марте на 18% – до 38,3 млрд куб. м после 46,68 млрд кубометров годом ранее. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).



Отмечается, что падение добычи в марте лишь усугубилось после начавшейся тенденции в начале нынешнего года – в январе добыча Газпрома упала на 6,5%, а в феврале – на 5,3%.



Это также ниже показателя марта 2018 (46,52 млрд кубометров), близко к результату за март 2017 (38,46 млрд куб. м) и немного выше результатов за этот же месяц 2016 года (34,85 млрд куб. м).



За первый квартал 2020 года добыча Газпрома снизилась по отношению к январю-марту 2019 года уже на 13,7 млрд куб. м.



В 2019 году Газпром сумел добыть 500,1 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако результаты первого квартала 2020 года, наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, "карантин" экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу Газпрома в зону 400 млрд кубометров.



Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье в марте 2020 года мог снизиться до 13-13,5 млрд куб. м с 16,08 млрд куб. м за март 2019 года, свидетельствуют расчеты агентства на основе данных европейских газотранспортных компаний и Газпрома.



Через Украину Газпром прокачал в марте 4,634 млрд куб. м после 3,93 млрд куб. м в феврале. Среднесуточный транзит вырос до 149,5 млн куб. м с 135,5 млн куб. м в январе. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.



На европейский рынок продолжают давить запасы газа в подземных хранилищах. Владельцы спешат "поднять" их наверх, пока продолжается сезон отбора. Это уже обвалило спотовые цены на газ в Европе до $70 за тысячу куб. м.

