В Раде зарегистрировано уже 10 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли

Количество зарегистрированных в парламенте проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о введении рынка земли в Украине увеличилось до десяти.



Согласно информации с сайта парламента, проект постановления №2178-10 зарегистровал в Раде народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.



Как сообщалось, ранее семь аналогичных проектов постановлений зарегистрировали представители "Батькивщины", а два – внефракционные нардепы.



Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.



Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 31 марта, ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

