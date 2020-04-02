Ляшко рассказал, чем маска лучше респиратора

Минздрав рекомендует не посещать общественные места без защитной маски. На этом настаивает главный санврач Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 2 апреля.



"Относительно масочного режима. Да, мы понимаем, что маска не защищает человека, это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем без маски не заходить в общественные заведения - магазины, аптеки и другие рабочие места. Потому что всех вас мы рассматриваем в качестве потенциальных больных. Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделения биологического материала уменьшается, и не достигает 1, 5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см ... Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью ", - сказал Ляшко.



В свою очередь респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, но не выполняют функцию защиты других людей от потенциального больного. Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекционной болезни, подчеркнул Ляшко.

