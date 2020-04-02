Украина сократила транзит газа более чем на половину

Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".



Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО "Газпром" в соответствии с новой транзитного соглашения и расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки), отметили в пресс-службе.



В марте 2020 года "Оператор ГТС" обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд куб. м или 36% относительно объемов марта 2019 года.

