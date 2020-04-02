Кремль задумался о переносе парада Победы на осень

Российские власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в 2020 году, в том числе перенос мероприятия на осень. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Минобороны РФ.



Согласно первому варианту, парад 9 мая из-за распространения коронавируса могут провести без зрителей.



По другому предложению, его проведут в полноформатном режиме осенью, приурочив либо ко дню окончания Второй мировой войны (2 сентября), либо к параду 7 ноября 1941 года, проходившему в разгар битвы за Москву.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что никаких решений о возможном переносе парада Победы в Кремле не принималось.



В 2020 году отмечается 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На парад 9 мая в Москве приглашены главы многих иностранных государств.

