В Киеве 5 человек оштрафованы на 17 тыс. грн за нарушение режима обсервации

В Киеве составлено более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также 5 человек были оштрафованы за нарушение режима обсервации, заявил мэр города Виталий Кличко.



"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.



Он также рассказал, что пять из них заплатят штрафы в размере 17 тыс. грн, решения по остальным находятся на рассмотрении суда.



Кличко напомнил, что согласно законодательству, при первом нарушении режима обсервации или самоизоляции влечет штраф в размере 17 тыс. грн, при повторном нарушении – 34 тыс. грн, а третье нарушение – уголовное наказание.

