В Молдове пятую часть заболевших Covid-19 составляют медики

В Молдове 20% заболевших коронавирусом составляют медицинские работники, сообщила в четверг министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



"Количество случаев заражения COVID-19 среди медицинского персонала составляет 84 человека из 423 инфицированных. Из 84 случаев 43 зарегистрированы в городах Штефан-Водэ и Сороках, как известно, это два населенных пункта с наибольшим количеством инфицированных. Оба города закрыты на карантин на 14 дней, въезд и выезд категорически запрещен", - сказала министр после ежедневного заседания Национальной комиссии по общественному здоровью.



По ее словам, большинство случаев заражения произошло на бытовом уровне, а не во время исполнения профессиональных обязанностей.



"Из 84 случаев контакт с инфицированными был подтвержден в 29 случаях. Никто не защищен на 100%. Как и в любой системе, так и в медицинской, возможны ошибки. В районных больницах, которые не были связаны с этим процессом на первом этапе, уровень обеспеченности весьма отличался от стратегических больниц. Во время обучения персонала доставляется соответствующее оборудование", - подчеркнула Думбрэвяну.



27 марта скончалась медсестра, работающая в Службе скорой медицинской помощи. За неделю до этого у нее был подтвержден коронавирус, женщине было 79 лет, но она продолжала работать.



В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. В республике подтверждено 423 случая заражения коронавирусом, в том числе 31 - в Приднестровском регионе. Скончались пять человек, в том числе два - в Приднестровье.

