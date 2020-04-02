В столице 12 человек выздоровели от коронавируса, один умер - Кличко

По состоянию на утро в столице от коронавирусной болезни выздоровели 12 человек. При этом за сутки было зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Также сообщу, что 12 пациентов, большая часть из которых лечилась в Александровской больнице, выписали из больницы. Они выздоровели", - сказал городской голова.



По его словам, всего по состоянию на утро четверга в Киеве подтвердили 161 случай заболевания коронавирусом. Один человек умер.

