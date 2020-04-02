Лукашенко готов перейти на единую валюту в Союзном государстве, но не на российский рубль

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Минск обсуждает с Москвой вопрос создания единой валюты.



"Возьмем самый серьезный (пункт договора о создании Союзного государства - ИФ), который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", - заявил Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".



Фрагмент интервью опубликовало госагентство БелТА.



Белорусский президент подчеркнул, что для него ключевым вопросом также является место расположения единого эмиссионного центра и возможность участия в эмиссии денег.



"И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?", - сказал Лукашенко.



Он пояснил, что опасается повторения ситуации после распада СССР в начале 90-х годов. "Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия - ИФ) ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять", - подчеркнул президент.



Он также считает, что единая валюта ставит под угрозу суверенитет Беларуси. "А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?", - риторически спросил Лукашенко.

