В Украине COVID-19 больны 57 детей

Коронавирус подтвержден у 57 детей в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в четверг, 2 апреля.



"Новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких", - сказано в сообщении.



При этом наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%, уточнили в ЦОЗ.



Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине госпитализированы 20 детей с коронавирусом.



В Украине более 800 случаев COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 135 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент 20 человек скончались.

