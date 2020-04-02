Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно

Кабинет министров рекомендует аптекам работать круглосуточно во время эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Как отмечается, правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей и обеспечат выполнение принятых противоэпидемических мер, в частности:



- работать аптекам круглосуточно;



- допускать посетителей к торговым залам, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.



