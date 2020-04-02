Посольство Украины в США обратилось к Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты ИВЛ

Посольство Украины в США обратилось к американскому предпринимателю, генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине аппараты искусственной вентиляции легких в связи с пандемией Covid-19.



"Уважаемый Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо", - написало посольство Украины в Twitter под сообщением Маска в среду.



Как сообщалось, Илон Маск ранее написал в Twitter о том, что имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и их могут отправить в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. По его словам, устройства и стоимость доставки - бесплатны, единственное требование заключается в том, что аппараты искусственной вентиляции легких необходимы пациентам немедленно, а не будут храниться на складе.

