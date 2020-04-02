У нардепа Шахова отрицательные теста на COVID-19

У первого зараженного в Раде, члена депутатской группы Доверие Сергея Шахова два теста показали отрицательный результат, однако медики решили сделать ему еще один тест на COVID-19. Об этом он сообщил в комментарии Украинской правде.



"У меня два негативных теста. Но мне врачи сегодня сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Либо сами тесты не нормальные, либо врачи так себя проверяют", - сказал нардеп.



"Чувствую себя нормально, дома и стены греют. Восстанавливаюсь. Жена тоже здорова. Она два дня поболела – и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест – результат отрицательный. И у нее, и у бабушки, и у детей", - добавил Шахов.



Он отметил, что поедет в больницу сдать тест еще раз. И будет выходить из дома в маске, но без перчаток. Также добавил, что общается с нардепом от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Александром Лукашевым и депутатом группы Доверие Сергеем Вельможным – они также имеют отрицательные тесты на COVID-19.



В общем панику вокруг коронавируса Шахов считает искусственно нагнанный, потому что "на карте стоят триллионы".



Он объяснил свое мнение тем, что из 6 человек, находящихся в его доме, заболели только он и жена, а дети и бабушка – нет.



Также нардеп говорит, что после приезда из Европы он общался с Вельможным, Лукашевым и членом партии Наш край Александром Суховым, но Сухов не заболел.



Шахов добавил, что был в одном помещении со всеми главами фракций, здоровался со всеми, общался с членами комитета и с кем-то даже обнимался, но никто из них тоже не заболел.



Вместе с тем нардеп отметил, что несмотря на то, что он считает, что паника вокруг коронавируса нагнетается искусственно, он все равно как законопослушный гражданин будет соблюдать карантин.

