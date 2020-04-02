У Зеленского намерены повлиять на снижение цен на АЗС

Из-за карантина в Украине на совещании у президента Владимира Зеленского договорились провести переговоры о снижении цен на АЗС. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания.



Сообщается, что на сегодняшнем селекторном совещании под председательством Зеленского решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.



Кроме того, обсуждалась координация взаимной медицинской помощи с Италией. Также отмечено, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

