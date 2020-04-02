В Киеве создан центр мониторинга по соблюдению правил обсервации - Кличко

В Киев создан мониторинговый центр за контролем соблюдения правил обсервации и самоизоляции заболевших и контактировавших с больными на коронавирус граждан, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Мы создали в Киеве мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больных в легкой форме, которые лечатся дома, и контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, возвратившимися из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса", - сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.



По его словам, этот центр работает над сбором информации.



"Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса", - рассказал мэр Киева.



Он также напомнил, что контроль за выполнением режима обсервации и самоизоляции, согласно закону, возложен на полицию.



"Мы постоянно в контакте с правоохранителями и представители коммунальных служб нашего города им помогают", - отметил Кличко.

