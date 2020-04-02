Почти 40% украинцев считают, что карантин ввели поздно

В Украине 49% опрошеных считают, что ограничительные меры были предприняты своевременно, а 38% убеждены, что власть опоздала. 5% считают, что ограничительные меры предприняли преждевременно. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии.



Также 43% украинцев считают, что нужно вводить более жесткие карантинные меры, а 40% респондентов думают, что уже принятых мер вполне хватает. 9% опрошенных придерживаются мнения, что карантин должен быть менее жестким, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не следовало принимать.



Опрос проводился с 27 по 30 марта по телефону по репрезентативной выборке среди взрослого населения. Приняли участие 1500 респондентов, не проводился опрос на временно оккупированных территориях. Статистическая погрешность – не более 3%.

