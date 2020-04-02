МОН не будет отменять проведение ВНО

Министерство образования и науки опровергло ложную информацию о внешнем независимом оценивании и дистанционном обучении во время карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МОН. Пока не планируется отмена проведения ВНО, оно пройдет независимо от сроков карантина. Сейчас подготовлен два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании. От карантина зависят только даты проведения независимого оценивания.



Также в МОН отмечают, что нет никаких "рекомендованных" платформ для дистанционного обучения школьников.



Минобразования не давало преференций никаким конкретным ресурсам и не оплачивало заведениям доступ к ним.



Минобразования опровергло фейк о якобы проведении общенациональной проверки знаний, полученных школьниками на карантине. В министерстве заявили, что никакой проверки знаний не планировалось и не будет проводиться, а якобы официальный документ МОН, распространенный в соцсетях, является подделкой.

