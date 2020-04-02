70% украинцев считают, что власть не справилась с проблемой Донбасса

За последний месяц число украинцев, считающих власть неуспешной в деле решения конфликта на Донбассе, не изменилось. 70% жителей страны называют ее неэффективной в этом вопросе. А вот количество тех, кто придерживается противоположной точки зрения в марте сократилось в два раза - с 25% до 12%.



Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



Социологи 27-30 марта опросили 1500 респондентов старше 18 лет из разных регионов Украины, исключая Крым и временно оккупированные районы Донбасса.



Оказалось, что всего 12% украинцев считают власть успешной в деле решения конфликта на Донбассе. При этом в начале ноября 46% украинцев оценивали ее как эффективную в этом вопросе, в конце этого же месяца таких было 40%, в декабре - также 40%, а уже в феврале об успехе властей в вопросе решения конфликта на Донбассе заявили всего 25% опрошенных.



А вот доля тех, кто не считает власть эффективной в разрешении конфликта, в марте, как и в феврале, составила 70%. В декабре таких было 50%, в конце ноября - 51%, в начале этого месяца - 44%.

