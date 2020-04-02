В Украине в пятницу потеплеет и без осадков

В ближайшие сутки сухую погоду в в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, ожидается постепенное повышение температуры, особенно днем., сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируют, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на крайнем западе отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 11-16 ° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с . Температура ночью около 0°, днем 13-15° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 апреля самая высокая температура днем была 25,0° в 1990г., самая низкая ночью -10,4° в 1931г.



В субботу, 4 апреля, в Украине также будет без осадков, лишь днем на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.



Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла, на юге и востоке страны до 15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с . Температура ночью около 2-4° тепла , днем 11-13° .

