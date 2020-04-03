В ООН рекомендуют Украине отменить закон об амнистии участников Майдана

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине перечислила главные препятствия в расследовании дела Майдана, среди которых назвала "закон об амнистии" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в открытии производств по 43 людям. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений выделены следующие факторы:



недоукоплектованность судов следователями судьями;

недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.



Мониторинговая миссия рекомендует Украине: обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане в Киеве, изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого, отменить "закон о неприкосновенности", обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.



И.о. директора ГБР Александр Солоков отметил необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

