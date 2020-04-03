В ДНР прокомментировали идею Киева огородить Донбасс стеной

Идея Киева построить стену на линии соприкосновения в Донбассе не нова и может стать очередной попыткой отмывания денег, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.



Ранее глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не исключил, что власти страны могут построить на линии разграничения в Донбассе стену, если не будет прогресса в переговорах по урегулированию ситуации.



"Полагаю, что ничего, кроме очередной попытки отмыть на этом проекте миллионы гривен, нет и быть не может", - заявил РИА Новости Онопко.

Он напомнил, что идеи о строительстве стены звучали от представителей Киева "с завидной регулярностью".



"Между тем, продолжение риторики о бесперспективности переговоров говорит лишь о том, что Киев намерен заморозить конфликт, выйти из переговорного процесса, а в идеале - еще и сделать участниками этого немеждународного конфликта другие государства. Реализовать этот план Киеву не удастся", - считает Онопко.



Он отметил, что минский формат является единственной легитимной платформой, где возможен диалог Донбасса и Украины и альтернативы ему нет.



"Отрицание этого факта Киевом и попытки поменять формат переговоров и условия выполнения договоренностей идут вразрез с международным правом и резолюцией Совета Безопасности ООН и должны незамедлительно пресекаться гарантами минского процесса, в том числе Францией и Германией", - добавил Онопко.

