Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до конца апреля.



"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - заявил глава государства в четверг в обращении к гражданам страны. Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".



Говоря о развитии ситуации, Путин поднял вопрос о дальнейших действиях властей. "Принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется", - подчеркнул президент.



Сразу после 30 апреля в этом году начинаются пять выходных и праздничных дней (1-5 мая) по случаю Праздника весны и труда.



Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.



При этом президент не исключил сокращения срока нерабочих дней в случае изменения ситуации с коронавирусом к лучшему.



"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - заявил он в своем обращении к гражданам страны.



Путин подчеркнул, что при принятии дополнительных мер по борьбе с распространением заболевания "главный, безусловный критерий - это защищенность, здоровье и безопасность граждан России".



По словам российского лидера, "сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным". Путин добавил, что в связи с этим поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов.



"Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами", - указал президент.



