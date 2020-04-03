Голландское судно привлекут для строительства "Северного потока — 2"

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.



Судно построили в 2011 году, оно будет возить щебень для засыпки подводной траншеи газопровода.



По данным портала Vesselfinder, судно сейчас находится в Северном море и движется на юг в сторону города Портсмут в Великобритании, куда должно прибыть уже в пятницу.



Пока в списке судов для каменной засыпки газопровода находятся четыре голландских и одно кипрское судно.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.



Его строит компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой — "Газпром". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов.



Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила об остановке работ.

