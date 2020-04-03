Украинский оркестр дистанционно записал клип

Украинский оркестр PRIME Orchestra дистанционно создал клип. Об этом сообщает пресс-служба симфо-шоу коллектива.



Музыканты присоединился к всемирной акции #StayAtHome и решили поддержать тех, кто находится в самоизоляции.



Двадцать пять участников PRIME Orchestra записали на смартфоны свои музыкальные партии. Из них был создан жизнеутверждающий клип. В коллективе утверждают, что в Украине такого еще никто не делал.



Оркестр исполнил треки Bad Guy Билли Айлиш, Giant Кельвина Харриса и Rag'N'Bone Man.



Отмечается, что подготовка и репетиции проходили в формате видеоконференций. Запись клипа заняла у музыкантов девять дней.



Оркестру пришлось прервать всеукраинский тур. Из-за многочисленных вопросов о продолжении выступлений, у участников и появилась идея создать дистанционную запись. Продолжить выступления музыканты планируют в июне.





