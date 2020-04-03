Актеры из фильма "Заражение" сняли видео о COVID-19

Звезды из ленты Стивена Содерберга "Заражение" записали совместное обращение о коронавирусе. Ролик появился на официальных каналах актеров.



Ролики записали актеры, сыгравшие главные роли в фильме 2011 года, сюжет которого практически полностью повторяет реальную ситуацию с вирусом COVID-19.



В видео появились Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль. Они призвали придерживаться рекомендаций ВОЗ: соблюдения дистанции, правильно мыть руки, и соблюдать карантин.



