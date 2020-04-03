Особый полимер позволит вживлять имплантаты в головной мозг

Массачусетский технологический институт собирается перевернуть само представление о вживляемых имплантатах. Ученые создали мягкий печатаемый материал, вызывающий гораздо меньшее отторжение нейроимплантатов живыми тканями и позволяющий более точно стимулировать мозговые структуры и фиксировать их активность.



Из этого материала (электропроводящий полимер - поли(3,4-этилендиокситиофен) полистиролсульфонат) на трехмерном принтере возможно изготовить гибкие зонды и другие устройства для введения в мозг, рассказывают ученые. Поли(3,4-этилендиокситиофен) полистиролсульфонат обычно представляет собой жидкое вещество. Но исследователи смогли загустить его до консистенции вязкой зубной пасты.



Полимер использовали в качестве чернил в трехмерном принтере для печати небольшого резинового электрода. Он состоял из слоя гибкого прозрачного полимера, поверх которого нанесен электропроводящий полимер в виде тонких параллельных линий. Такие линии сходились на кончике электрода около 10 микрон в ширину. С помощью такой схемы возможно принимать электрические сигналы от одиночного нейрона.



Было напечатано несколько мягких электронных устройств, включая небольшой резиновый электрод (зонд), который они имплантировали в мозг грызуна. Установленный зонд был способен уловить активность отдельного нейрона.

