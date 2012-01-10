Адвокат на диване, или Работа после нас

Новая «чума» COVID-19 бесцеремонно рулит миром и планета самоизолировалась: посидеть на весенней набережной Сены вам не поможет ни томос, ни безвиз – марлевая повязка оказалась плотнее железного занавеса. Но если Лувр и музей Прадо можно посетить виртуально, то в ближайший супермаркет за едой вас уже не пустят без медицинской маски, как и еду к вам домой с помощью курьера. Последние тоже не хотят зря гонять по инфицированному китайской заразой городу: с 6 апреля курьеры Glovo собираются прекратить работу в знак протеста против изменений в условиях труда – планируется сокращение их зарплаты на 35%.



Более того, учителя и строители, геологи и экологи, водители и официанты, артисты и юристы оказались сегодня в вынужденном простое: считается, что разбросанные по диванам, мы спасаем страну.



Невидимые ангелы связывают нас ниточками всемирной паутины, с помощью которых мы перебрасываемся шутками и анекдотами про свой нехитрый карантинный уклад, надеясь, что скоро все вернется на круги своя. Но каждой функции нужен предмет ее деятельности – трудно летчику, лежа на диване, остаться асом пилотажа.



Поэтому каждому из нас, диванных экспертов, нужно искать свое место в противовирусной индустрии уже сейчас.



«Корона ему не жмет, а вот маска тесновата!», – подумала я, посмотрев небольшой фрагмент недавнего собрания наших неопатрициев на предмет земли. И загорелась идеей: перестроить производство нижнего белья под нужды борьбы с коронавирусом: вместо трусов – маски, вместо бюстгальтеров – респираторы! Летом из масок можно будет бикини сконструировать – вместе с намордником будет стильно смотреться – вполне себе даже на балконе позагорать, если туда еще выпускать будут.



Но меня опередили мировые автогиганты: итальянский концерн Automobili Lamborghini наладил производство масок, а «КамАЗ» отшивает противоэпидемические комплекты для медиков. Конкуренции с ними наши производители кружевных трусиков явно не выдержат, тем более что их потеснят производители вышиванок. Быстрее всех вписались в рынок производители товаров для взрослых: вот уже наш известный политолог засветился на голубом экране в БДСМ-маске, а британский секс-шоп передал «медицинскую» униформу медикам.



Все мы сегодня зависим от востребованности наших услуг и возможности оказывать их дистанционно и самостоятельно (без привлечения «смежников»). Поэтому юристы тоже учатся работать удаленно, но если режим чрезвычайной ситуации продлится более месяца, наши ряды значительно поредеют – просто вместе с уходящей отраслью экономики исчезнет потребность защиты прав ее субъектов



Давайте не путать право на свободу передвижения и право подышать свежим воздухом – право на прогулку имеют не только хозяева собак, но даже заключенные. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. Женеве 30.08.1955) устанавливают, что все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе

Не менее востребованными остаются наши фармацевты: при том, что лекарства от вируса до сих пор нет, индустрия лечения его симптомов разнообразна и процветает. Правда, субстанции для жаропонижающих и обезболивающих препаратов традиционно производит страна происхождения вируса – все тот же Китай.Автомобили, туристическая отрасль, сфера развлечений и сопутствующие им товары и услуги – встали на «паузу». Как показал нам вирус, не все профессии важны, а многие и вовсе не нужны.Поддержит ли государство отечественных производителей традиционных товаров и услуг? Вряд ли – пока что оно не бросает лишь креативный класс, а по отношению к нам ограничилось краткосрочными налоговыми послаблениями.Не знаю, хотел ли китаец, что съел ту злосчастную летучую мышь, изменить мир, но у него получилось: индуцированный им вирус поражает толпу, а не одиночек. Поневоле получая сообщения из нескольких публичных чатов, я вижу, насколько растеряны и дезориентированы люди, оказавшиеся выброшенными из привычного круга «дом-работа-дом». Они забивают общественный канал своим словесным мусором и страшно злятся на соседа, занятого ремонтом – он мешает их «интеллектуальному труду».Все мы сегодня зависим от востребованности наших услуг и возможности оказывать их дистанционно и самостоятельно (без привлечения «смежников»). Поэтому юристы тоже учатся работать удаленно, но если режим чрезвычайной ситуации продлится более месяца, наши ряды значительно поредеют – просто вместе с уходящей отраслью экономики исчезнет потребность защиты прав ее субъектов: какой, например, может быть предмет спора между производителями товара, если нет самого объекта – товара?Традиционно останутся востребованными адвокаты по уголовным делам, но будут заняты и их коллеги по трудовому праву, поскольку многие работодатели в условиях кризиса вынуждены сокращать персонал с нарушением трудового законодательства, а неправомерно уволенным работникам придется отстаивать свои права в суде.И как бы мы не относились к нашим судам – теперь они наша последняя надежда защитить свои права и последний оплот принципа верховенства права, и они сейчас продолжают активно работать — несмотря на отсутствие защитных средств и ограничения карантина.Например, все мы слышали о новой статье 44-3 Кодекса об административных нарушениях — нарушение правил карантина людей, что влечет за собой наложение неподъемных для большинства простых людей (водителей маршруток, продавцов гвоздей и картошки) штрафов.Так, 31 марта 2020 Шевченковский районный суд г. Киева принял постановление в деле № 761/8861/20 о привлечении к административной ответственности водителя за то, что тот 20.03.2020 года нарушил требования постановления КМУ №211 от 11.03.2020 года , а именно – перевозил в маршрутном такси более 35 человек.В судебном заседании тот пояснил, что разъяснял пассажирам положения законодательства – нельзя допускать в автобус более 10 человек, но последние не реагировали.Суд пришел к выводу о доказанности вины и признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП, и постановил применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 (семнадцать тысяч) гривен, а также взыскать с него судебный сбор в пользу государства в размере 420,4 грн.Однако во многих других случаях суды критично относятся к протоколам, составленным Нацполицией, возвращая наскоро «пошитые» людям дела на дооформление. Так, в деле №705 /1263/20 30.03.2020 Уманский районный суд Черкасской области, рассмотрев материалы о привлечении к административной ответственности продавца магазина «Подшипники ременные сальники» за то, что тот 20.03.2020 осуществлял розничную торговлю деталями и принадлежностями для автотранспортного средства, постановил вернуть в Уманский ОП ГУНП в Черкасской области административный материал для оформления. Основаниями для этого суд указал тот факт, что в протоколе об административном правонарушении, поступившем в суд, вообще не изложена суть правонарушения в соответствии с диспозицией ст.44-3 КоАП – какие конкретно правила по карантину людей, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила и нормы были нарушены.И таких судебных решений большинство: при том, что Нацполиция пытается наполнить бюджет за счет нарушителей ст.44-3 КоАП – в основном людей и так едва сводящих концы с концами – суды четко придерживаются требований закона в отношении оформления протоколов и предоставления доказательств, пресекая попытки необоснованно привлечь граждан к ответственности.Что касается наших общих конституционных прав – в частности, права на свободу передвижения, ограниченного сейчас в условиях чрезвычайной ситуации, а также недавнего возмущения киевского головы по поводу того, что еще много нас по улицам шастает, хотелось бы отметить следующее.Давайте не путать право на свободу передвижения и право подышать свежим воздухом – право на прогулку имеют не только хозяева собак, но даже заключенные. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. Женеве 30.08.1955) устанавливают, что все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.По этому поводу есть практика Европейского суда по правам человека: «лицам, лишенным свободы, разрешается каждый день по крайней мере один час гулять на открытом воздухе» (пункт 48, Постановление от 10.01.2012 по делу "Ананьев и другие против Российской Федерации").Интересно, какая правоприменительная практика будет у нас, если мы попытаемся реализовать это право, не беря напрокат соседскую болонку.И будем немного философами: ведь «Жизнь — карантин у входа в рай» (Карл Юлий Вебер).