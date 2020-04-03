В США фиксируют рекорд безработицы на фоне пандемии коронавируса

В США за последние две недели количество безработных увеличилось на 10 миллионов на фоне пандемии коронавируса.



Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что официально правительство планирует объявить о 150 тыс безработных, однако эти данные были получены до массового увольнения, связанного с коронавирусом, которое произошло две недели назад.



"С тех пор почти 10 млн американцев обратились за пособием по безработице, что намного больше, чем за соответствующий зарегистрированный период", - говорится в сообщении.



При этом ожидается, что уровень безработицы продолжит расти. По прогнозам экономистов, к концу апреля могут потерять работу около 20 млн человек, что приведет к росту уровня безработицы до 15% и станет худшим показателем с 1930-х годов.

