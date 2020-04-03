Кличко призывает проводить Пасхальные богослужения онлайн

Мэр Киева Виталий Кличко призывает проводить Пасхальные службы в церквях столицы в режиме онлайн, не подвергая верующих опасности заразиться коронавирусом.



В ходе онлайн-брифинга в пятницу мэр столицы выразил обеспокоенность форматом проведения праздничных пасхальных мероприятий и возможными негативными последствиями в условиях распространения COVID-19.



«Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятия с большим скоплением людей, в частности, во время празднования Пасхи», - сказал Кличко.



Он рассказал, что встречался с представителями всех религиозных конфессий столицы и просил их об ответственном отношении к безопасности верующих. «Я попросил представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн, по возможности пояснять людям, что коронавирус опасный. Надеюсь, что все услышали», - подчеркнул городской голова.



Кличко добавил: «Я понимаю, как всем сейчас сложно, как все устали, но надо выдержать и пройти этот вызов (пандемию коронавируса – ИФ)… Призываю всех отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу своих родных. Так будет безопаснее».

