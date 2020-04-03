Кабмин ужесточил карантин в Украине

Власти Украины усиливают карантинные меры с целью сдерживания пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в обращении к украинцам в пятницу, 3 апреля. По его словам, на время карантина на границе работать будет всего 21 пункт пропуска.



"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Также водится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину сроком на 14 дней", – сказал Шмыгаль.



Также он сообщил, что правительство приняло постановление, которым запрещается передвижение по улицам для более чем двух человек, кроме случаев сопровождения детей.



"Правительство также призывает украинцев воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие три, может четыре, недели", – отметил Шмыгаль.



По словам премьера, ослабление карантина возможно в конце апреля. Однако это произойдет только с учетом снижения уровня заболеваемости. Правительство планирует, что через три недели выздоровеет большая часть зараженных коронавирусом, а карантинные меры существенно снизят распространение инфекции. Шмыгаль рассказал, что этот процесс будет происходить в несколько этапов.



"На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам

уже с начала мая начать рестарт экономики, но это не будет означать ослабление других карантинных мер, поскольку через три недели угроза распространения коронавируса никуда не исчезнет", – сообщил премьер и добавил, что для пенсионеров, студентов и школьников карантин могут продлить.

