Сингапур будет одним из ключевых партнеров Украины в Азии - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном заявил о возможностях для Украины построить новые цепи поставки своей продукции в Азию, и в частности в Сингапур, сообщает Министерство иностранных дел Украины.



"Коронавирус не должен подрывать политическое и экономическое сотрудничество. Нынешняя ситуация - это возможность для Украины построить новые цепи поставки своей продукции на мировые рынки, прежде всего, в Азию, и Сингапур является одной из ключевых стран в этом контексте", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.



Стороны отметили рост товарооборота между Украиной и Сингапуром в последние годы, а также значительный потенциал для сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.



Кроме того, глава украинского МИД поблагодарил своего коллегу за поддержку граждан Украины в Сингапуре в решении визовых вопросов из-за отмены авиарейсов.



Кулеба особо подчеркнул настроенность Украины продолжать активное развитие партнерских связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, отметив особую роль Сингапура в АСЕАН. Кулеба и Балакришнан также обсудили обмен поддержками в ряде международных организаций.



Кроме того, украинский министр поздравил главу МИД Сингапура с 28-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами и выразил благодарность за солидарность и принципиальную поддержку Сингапуром территориальной целостности и суверенитета Украины.

