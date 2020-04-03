Кабмин пересмотрел прогноз инфляции

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, согласно которому инфляция в 2020 году составит 11,6%. Об этом говорится в постановлении правительства №253 от 29 марта, передает УНН. Так, согласно постановлению, валовой внутренний продукт в 2020 году прогнозируется: номинальный - на уровне 3 трлн 985,5 млрд грн, в процентах к предыдущему году - 95,2%.



Инфляция в этом году прогнозируется - 6,8% (в среднем к предыдущему году); 11,6% (декабрь к декабрю предыдущего года).



Индекс цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) - 112%. Прибыль прибыльных предприятий ожидается на уровне 749,3 млрд грн.



Согласно прогнозу, среднемесячная заработная плата работников (брутто): номинальная 10 706 грн; номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен - 95,5 процентов к предыдущему году. Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих прогнозируется на уровне - 1 трлн 235,5 млрд грн.



Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет в 2020 году ожидается на уровне 16,33 млн человек. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда - 9,4 процентов к рабочей силе соответствующего возраста.



Сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, ожидается отрицательное - на уровне -8 млрд 289 млн долларов США. Экспорт товаров и услуг: 59 млрд 911 млн долларов США (94,5 процентов к предыдущему году), импорт товаров и услуг: 68 млрд 200 млн долларов США (90 процентов к предыдущему году).

