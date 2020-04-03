Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

Испания вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом, обогнав Италию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.

Всего в Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения. Известно, что 10 935 человек погибли от вируса (за день 932), 30 513 пациента выздоровели. По последним данным, в Италии всего было выявлено 115 242 случая заражения, при этом смертей там значительно больше — почти 14 тысяч. На первом месте по числу зараженных США — 245 574 случая заражения, там умерло 6 тысяч человек.

25 марта стало известно, что первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 1 миллион 19 тысяч случаев заражения. Более 53,2 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 212,3 тысячи удалось вылечиться.