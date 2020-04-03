Карантин с пользой: советы психолога детского талант-шоу «Круче всех»

Карантин из-за пандемии COVID -19 – серьезное испытание для взрослых. Но и для детей это непростое время. Конечно, юное поколение намного легче адаптируется к новым обстоятельствам, утверждают психологи. Однако к таким переменам и им сложно приспособиться. Привычный мир перевернулся: в школу идти не нужно, но и расслабиться не получается. Вроде бы, свободного времени больше, а выйти на улицу, поиграть с друзьями, сходить в кино – нельзя. Учиться приходится по-другому и отдыхать не так, как привыкли. Каким образом говорить с детьми о происходящем? Как с пользой организовать время карантина и для родителей, и для детей? Об этом рассказали психолог детского талант-шоу «Круче всех» Марианна Новаковская и родители некоторых участников.

Разговоры о пандемии и карантине. Психолог рекомендует выбирать спокойный тон, не отмахиваться от детских вопросов и отвечать четко, но не перегружать информацией. «Задача родителей – быть спокойным и уверенным информатором, – говорит Марианна Новаковская. – Спросите, что ребенок уже знает о коронавирусе и карантине, и дополните, уточните информацию или развейте мифы. Важно, чтобы дети получили четкое объяснение ситуации от вас. Иначе они возьмут его из других источников, например, из ваших разговоров по телефону с подругой, из теле- или интернет-новостей. Расскажите, что правила карантина придуманы для того, чтобы вирус не передавался одновременно большому количеству людей, и это – про ответственность. И что ваша семья не гуляет и не контактирует с другими, потому что вы ответственные люди. Сейчас – отличная возможность научить ребенка ответственности и проявлению заботы о себе и окружающих».

Режим на карантине. Важно самим родителям осознать, а потом объяснить ребенку, что карантин – не апокалипсис. Он закончится, но легко ли вернется ребенок в прежний режим? «Никаких расслаблений, послаблений, никаких мыслей о том, что завтра в школу не идти и можно поспать, – делится советом Наргиз Доган, мама 10-летнего участника талант-шоу «Круче всех» Акмаля. – Режим есть режим. И карантин не повод его нарушать. Сын вовремя просыпается и укладывается спать. Организм должен быть готов, когда возобновятся школьные занятия. Во-вторых, у Акмаля все дни расписаны. С утра – онлайн-занятия в школе. После этого – шахматы, дополнительные тренировки по развитию памяти, занятия по английскому и турецкому языкам, математике, логике, а еще – веб-дизайну и программированию. Вечером час-полтора он может поиграть на компьютере. Мы живем так же насыщенно, как и до карантина. Единственная разница – Акмаль учится онлайн» .

Конечно, участники «Круче всех» – талантливые и очень мотивированные на успех дети, у которых есть хобби, присутствует стремление улучшать свои результаты, установить рекорд, попробовать что-то новое. Но что делать, если в стрессовой ситуации у ребенка пропадает мотивация? «Это нормальная реакция психики на новые условия, – рассказывает психолог Марианна Новаковская. – Не требуйте слишком многого от ребенка. Пусть у него будет расписание дня, а в нем – обязательная физическая тренировка онлайн или просто вольные упражнения под музыку. Это компенсирует отсутствие физической нагрузки, к которой ребенок привык в школе и в кружках. Так, тренер моей дочери по акробатике регулярно высылает список упражнений с количеством подходов. Дети заполняют дневник выполнения этих упражнений и отправляют тренеру. Тут уже каждый сам отвечает за честность результатов, но это еще один повод обсудить с ребенком ответственное отношение к себе и своей подготовке. Конечно, здорово было бы заниматься и родителям вместе с детьми. Например, совместное онлайн-занятие йогой или силовая тренировка – и польза, и семейный досуг. Можно составить список дел на каждый день, пусть там будет и спорт, и уроки, и игры, и Youtube с «Майнкрафтом» – куда же без них, – и кино с родителями, и общение по «Скайпу» или «Зуму» с друзьями, и домашние дела... И пусть ребенок сам отмечает выполненные пункты».

Новые хобби. Карантин – время новых возможностей. Отсыпаться, набираться сил – это хорошо, но и отдыхать можно с пользой. «Сейчас – идеальное время, чтобы попробовать новое хобби, – считает Марианна Новаковская. – Взрослые могут показать отличный пример: искать новые рецепты и готовить вместе с детьми, высаживать растения, вырезать из старых журналов картинки и делать коллажи, придумывать комиксы, рисовать, снимать и монтировать видео, программировать, брать онлайн-уроки игры на гитаре… Дерзайте! Пробуйте всё, о чём мечтали».

Например, родители одного из самых запомнившихся зрителям участников второго сезона «Круче всех» так и поступили. « Мы давно думали, что надо сыну завести свой канал в YouTubе , но постоянно не хватало времени, – рассказывает Полина Блиндер, мама «доктора Изи из Одессы». – Изя совершенно спокойно переносит карантин. Он сразу и быстро всё понял. Мы обсудили ситуацию и вместе выработали правила и план – как и что нам нужно сделать, чтобы провести время с пользой и максимально обезопасить себя от вируса. Ему хорошо дома, с мамой и папой, а нам хорошо с ним».

Обучение гибкости. Самоизоляция – это еще и проверка на терпение и гибкость для всех. Проверка на умение вести совместный быт, уступать и искать компромиссы. И для детей, и для взрослых . «В моей практике эта тема часто встречается, а сейчас она особенно актуальна, – говорит психолог. – Приходится вырабатывать навык быть вместе — на одной территории, в одних границах, часто с одним телевизором и вечно не хватающей зарядкой для телефона… При этом не всегда есть возможность даже уйти в другую комнату. Убеждать ребенка вести себя иначе – не капризничать, уступать – изначально провальная стратегия. Необходимо не убеждать, а поддерживать его маленькие шаги в нужном направлении. Полезно сейчас поручать детям небольшие задания по возрасту, хвалить, отмечать их самостоятельность. Помогите детям научиться самим мириться, договариваться, определять время и очередность пользования компьютером или другим гаджетом... Это тоже навык – быть вместе. Задача родителей – подчеркивать, какие дети молодцы, когда у них это получается. Но не забывайте, что взрослым тоже нужна забота. Важно говорить детям, что мама хочет посидеть с книжкой и чашкой чая. И не винить себя при этом».

Если в семье несколько детей, организуйте учебный процесс так, чтобы они вместе занимались, советует мама 7-летней Доминик Ричи из ОАЭ, которая поразила зрителей «Круче всех» своей уникальной способностью запоминать большие объемы информации: « У меня двое детей – Доминик и 10-летний Дениэл. Как и все, мы проходим сейчас через непростой период карантина. Многие занятия Доминик и Дениэл проходят вместе. С 6:30 они делают упражнения для развития памяти, занимаются на математических тренажерах и тренажерах грамотности. Затем – школьные онлайн-уроки и выполнение домашних заданий, дополнительные уроки по шахматам и языку. В обед – разрядка на батуте. Нам повезло больше, чем тем, кто живет в многоэтажках: у нас батут стоит в саду, и карантин мы не нарушаем. После обеда у ребят индивидуальные занятия. А потом я включаю урок по гимнастике, и дети час занимаются упражнениями и растяжкой. В выходные они вместе с удовольствием рисуют. Я нахожу для них онлайн-уроки по живописи — сейчас доступно очень много бесплатных материалов, было бы желание. А еще теперь мы можем собираться всей семьей за настольными играми – раньше на это постоянно не хватало времени». Для Доминик и ее семьи карантин стал не только временем сложностей, но и периодом новых возможностей, из которого они берут лучшее.

«Сейчас родители могут научить детей тому, чему не учат в школе. В первую очередь – своим примером, – подытоживает Марианна Новаковская – Устойчивости и вере в лучшее, критическому мышлению и проверке информации, кулинарным навыкам и составлению бюджета, благодарности за то, что есть, и заботе о других и, что важно, – о себе».