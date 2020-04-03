«Полезная программа»: 5 причин включить редис в свой рацион

Сегодня, 3 апреля, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный редису. Этот корнеплод входит в список продуктов, укрепляющих иммунную систему и улучшающих защиту организма от вирусов. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались, на что стоит обратить внимание при выборе раннего редиса и эффективен ли он в борьбе с вирусами и инфекционными заболеваниями.

Фосфор, белок, натрий, железо, кальций и магний, никотиновая кислота, витамины С, В1, В6 и В12. И все это – в маленькой редиске. Этот овощ можно запекать, варить из него супы, делать салаты или добавлять в окрошку. Даже листья редиса можно использовать для приготовления изысканных блюд. Особенно популярен этот корнеплод в весенний период, когда организм испытывает недостаток витамин ов . Какими еще полезными свойствами обладает редис и почему его стоит включить в свой рацион во время карантина, рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Комарова.

1. Защищает от вирусных заболеваний и укрепляет иммунитет. « Редис ценен благодаря содержащимся в нем естественным антибиотикам – фитонцидам, защищающим дыхательную систему от вирусов и инфекций. Острый на вкус овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, ангине и астме. Кроме того, редис успокаивает боль в горле».

2. Улучшает обмен веществ и пищеварение. «В редисе высокое содержание клетчатки, которая помогает нормализовать функции кишечника. Этот корнеплод способствует выведению из организма токсинов и оказывает очищающее действие на пищеварительную систему, а также эффективно борется с тошнотой и расстройствами. Рекомендуемая норма употребления редиса – 200-300 граммов дважды в неделю. Детям можно давать с 2-х лет, но вводить этот продукт в рацион очень аккуратно».

3. Предотвращает авитаминоз. « В редисе много витамина С, особенно в клубнях. Пучок редиса может на 50% восполнить ежедневную норму этого витамина. Также в овоще содержатся витамины группы В, витамин PP и минералы: натрий, фосфор, калий, кальций, а больше всего – железа».

4. Способствует похудению. « Это диетический продукт, который отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ. Редис – низкокалорийный продукт: в 100 граммах – всего 20 килокалорий. Но при этом он содержит большое количество питательных компонентов. Кроме того, редис богат клетчаткой и ценными микроэлементами, что делает его идеальной составляющей диетического питания. Однако не стоит есть этот овощ на ночь, поскольку эфирные масла, содержащиеся в нем, усиливают аппетит. Лучшее время для употребления – завтрак или обед».

5. Укрепляет сердечно-сосудистую систему. « Высокая концентрация калия в редисе способствует снижению артериального давления и помогает улучшить кровоток. Антоцианы, входящие в состав корнеплода, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».

Эксперты «Полезной программы» рекомендуют употреблять в пищу не только корневище, но и ботву редиса, так как она тоже обладает полезными свойствами. Из листьев растения можно готовить супы, гарниры и салаты, а также – добавлять в мясо при тушении.

Но некоторым людям все же стоит отказаться от употребления редиса. « Важно помнить, что этот корнеплод имеет ряд противопоказаний , – рассказывает Анна Комарова. – Из-за большого количества эфирных масел в его составе редис не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы и печени, а также при подагре и гастрите ».

По словам агронома Григория Иванова, выбирать редис весной нужно очень внимательно, чтобы не купить корнеплод не только без полезных веществ, но еще и с большим количеством нитратов. На что стоит обращать внимание при выборе редиса:

– У здоровой и полезной редиски должна быть гладкая и ровная поверхность без трещин. При наличии черных пятнышек покупать редис не стоит: в нем уже начался процесс гниения.

– Желательно покупать плоды с ботвой. При зеленой и сочной ботве можно быть уверенными, что редис свежий.

– Стоит пощупать при выборе плод, убедиться, что под пальцами он не проминается. Если плод мягкий, это значит, что редиска либо перезрелая, либо уже лежавшая и вялая.