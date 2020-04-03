В Турции начало туристического сезона отложили на конец мая

Из-за пандемии коронавируса власти Турции решили перенести начало туристического сезона с конца апреля на конец мая.



Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала cnnturk. "Наш прогноз – перенос на конец мая. Это показывает текущая ситуация", – отметил министр. По его словам, как ожидается, туристический сезон в этом году начнется с активизации внутреннего туризма, который ожидается на праздник Рамазан, празднование которого начинается 23 мая.



Специалисты туристической отрасли также прогнозируют активацию сезона ближе к началу лета и рассчитывают на внутренних туристов. А вот иностранных туристов не следует ожидать к середине лета, прогнозируют они.

