В Новой Зеландии из-за карантина застряли 100 тыс. туристов

В Новой Зеландии из-за карантина застряло около 100 000 туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.



"Около 100 000 туристов застряли в Новой Зеландии с тех пор, как на прошлой неделе начался карантин. В пятницу они начали возвращаться в свои страны", - сообщили в СМИ.



Указано, что главная проблема возникла из-за того, что они не могли воспользоваться внутренними рейсами из-за карантина, который ввели для нераспространения коронавируса. Поэтому они не могли добраться до главного аэропорта, который осуществлял международные рейсы.



"Министр иностранных дел Уинстон Питерс заявил в четверг, что туристы могут воспользоваться внутренними рейсами, чтобы покинуть страну. По его словам, также иностранными государствами организованы чартерные рейсы, наряду с регулярными коммерческими рейсами. Чиновники заявили, что 37 000 туристов отметили в своих посольствах, что хотят вернуться домой, хотя Петерс в интервью радиостанции RNZ заявил, что истинное число тех, кто стремится уехать, составляет около 100 000", - говорится в сообщении.



Отмечается, что сегодня состоялся рейс в Германию, причем об эвакуации попросило 12 тыс. немцев. Также о своем желании вернуться домой заявили 10 тыс. британцев, 2700 туристов из стран Азии и 3800 из стран Северной и Южной Америки.

